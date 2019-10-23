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23 октября 2019, среда, 15:42 222
Финансы 2019-10-23T15:49:38+03:00
Українські Новини
Нелегальные обменные пункты: где украинцам продают фальшивую валюту

Нелегальные обменные пункты: где украинцам продают фальшивую валюту

Киев, НБУ, Доллар, Обмен валют, фальшивые деньги
Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

Ряд киевских обменных пунктов незаконно обменивали валюту и сбывали фальшивые купюры. Вместо долларовых банкнот в таких точках можно получить только качественный сувенир, сообщают "Сегодня".

Чаще всего такие места заманивают клиентов более выгодным курсом. К примеру, доллар здесь продают на 10-20 копеек дешевле, нежели в других обменниках. Мошенники научились хорошо маскироваться и за привлекательным вывесками.

Таких обменников по всей стране – не счесть. Национальный банк Украины ежеквартально добавляет адреса незаконных обменников на своем сайте. Это те пункты, которые работают без документов.

"Когда люди обращаются к незаконным пунктам обмена валют, они, по сути, остаются беззащитными. Мы очень часто слышим о ситуациях, когда люди приходят в нелегальные обменники, а оттуда выходят, к сожалению, уже без денег", – говорит заместитель директора департамента лицензирования НБУ Сергей Савчук.

Чаще всего это пункты в подземном переходе у выходов из метро. Они ничем не выделяются среди других киосков, только документов нет.

На просьбу предоставить соответствующие документы, работники ссылаются на то, что хозяин еще их не подготовил и заверяют клиентов, что фальшивками они не торгуют. 

"Если я что-нибудь нелегальное отдам, ​​сразу же никто не будет ходить", – говорит работник обменного пункта.

Но в действительности это как игра в рулетку. Кому-то из клиентов везет, а кому-то – нет. Недавно правоохранительные органы изъяли у одного валютчика штампы, печати, банковское принадлежности и пачки ​​банкнот.

"Видим на столе бумажные купюры: это не деньги, это сувениры, "приколы", номиналом 500, 100, 200 и 50 гривен", – комментирует работник полиции находки при обыске.

Как сообщали Українські Новини, Нацполиция просит быть бдительными так как в Киеве массово подделывают банкноты в 500 гривен. Также Национальный банк Украины предупредил о том, на какие банкноты стоит обращать внимание и какие купюры чаще всего подделывают мошенники. Напомним, доллар - самая популярная валюта среди подделок

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