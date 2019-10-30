Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому-4, - СЦКК

У напрямку Золотого-4, де відбувається розведення військ, українська сторона СЦКК зафіксувала обстріл з боку бойовиків із застосуванням стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 28.10.2019, у період з 20.45 до 21.25 та з 21.53 до 22.40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї. 29.10.2019 року, мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області проведено фотофіксацію", - йдеться в ньому.

Зазначається, що внаслідок обстрілів був пошкоджений приватний будинок по вулиці Горіховій, 25, а також будинок по вулиці Довженка, 28.

Постраждалих внаслідок обстрілів осіб немає.

Обстріл в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 29 жовтня, почалося розведення військ в Золотому Луганської області.

Командування ООС заявило, що розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів.

Тим часом сотні людей протестували під Офісом Президента проти розведення військ на Донбасі.