Разведение вооружения в Золотом-4: где находится населенный пункт

Сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Золотое расположен в Попаснянском районе на берегу реки Балка Камышеваха. Через город проходит несколько железнодорожных веток (станции Горный, Горняцкий и Марьевка) и автомобильная дорога Т 1316.

Золотое-3 и Золотое-4, где непосредственно началось разведение, являются населенными пунктами-сателлитами. Золотое-4 раньше называлось Партизанское, а золотое-3 - Стахановец.

Золотое-4 под контроль Украины вернулось в конце июня 2018 года.

"Разведение осуществляется зеркально километр на километр, чтобы стороны физически не видели друг друга, и не могли вести огонь. До сегодня они находились на расстоянии 600-700 метров, теперь будут на расстоянии 2 км. Как показывает практика в Станице Луганской обстрелы не ведется", - сообщил руководитель украинской стороны СЦКК.

Как сообщили в штабе ООС, 28 октября боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Майского, Марьинки, Невельского, Водяного, Пищевика, Луганского, Красногоровки, Гнутово, Золотого (за пределами участка разведения) и Попасной.

Как сообщали Українські Новини, добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск.

Командование ООС заявило, что разведение войск в Золотом будет проходить на протяжении 3 дней.

1 октября, Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.