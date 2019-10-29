Сотни людей протестуют под Офисом Президента против разведения войск на Донбассе

Протесты против разведения войск на Донбассе

Протесты против разведения войск на Донбассе

Около 300 человек протестуют у здания Офиса Президента против разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом свидетельствует трансляция акции протеста "Ни шагу назад! Движение сопротивления капитуляции" телеканалами, передают Українськi Новини.

Участники протеста ведут себя мирно, на акции присутствуют спикеры "Движения сопротивления капитуляции".

Участники акции протестуют также против имплементации "формулы Штайнмайера", а также против законов, инициированных новой властью, в частности по земельной реформе.

По словам спикеров акции, участники движения планируют разработать украинский аналог "формулы Штайнмайера".

На акции также присутствует депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" София Федина.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник началось разведение войск в Золотом Луганской области.

По словам командующего операции Объединенных сил Владимира Кравченко, разведение войск в Золотом будет осуществляться в течение 3 дней.

Тем вресенем добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск.