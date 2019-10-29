Разведение войск в Золотом будет проходить на протяжении 3 дней, - командование ООС

Разведение войск в Золотом Луганской области будет проходить на протяжении 3 дней.

Об этом на брифинге сказал командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, передают Українськi Новини.

"В общем мероприятия по разведению сил будут проходить на протяжении 3 суток", - сообщил он.

По словам командующего, за процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кравченко отметил, что процесс разминирования участка около Золотого будет длиться около 30 дней.

Командующий заявляет, что Вооруженные силы Украины готовы в случае обострения ситуации вернуться на позиции.

"ВСУ в случае каких-либо провокационных действий готовы будут защитить гражданское население", - подчеркнул он.

По словам Кравченко, после отвода войск на участок разведения будут приглашены СМИ.

Командующий напомнил, что войска отводятся на 1 км с обоих сторон линии разграничения, прежде всего для безопасного открытия пункта пропуска "Золотое".

Как сообщали Українськi Новини, ветераны вывезли оружие из Золотого в сопровождении полиции.

Ранее, 1 октября, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).