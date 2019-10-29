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29 жовтня 2019, вівторок, 19:45 9
Економіка 2019-10-29T22:45:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку почала зростати

Гривня на міжбанку почала зростати

Курс валют, курс гривні, Міжбанк
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 5 коп. до 25,08 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,13-25,18 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,05-25,09 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,06-25,10 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,6% з 27,72 UAH/USD до 25,08 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 жовтня на 0,59 коп. до 25,1812 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,51% до 24,8391 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 жовтня, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Раніше, 25 жовтня, Національний банк ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу 1000 гривень. Фінансисти пояснили, навіщо в Україні вводять купюру в 1000 гривень і як це відобразиться на економіці країни.

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