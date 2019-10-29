Евро взлетел в обменниках, а доллар - подешевел: курс валют во вторник

В то время, как JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 октября на 0,59 коп. до 25,1812 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,51 коп. до 24,8391 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,52 коп. до 27,4412 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,17 коп. до 27,9621 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,8391 25,1812 27,4412 27,9621 3,55 3,95 Максимальный 25,0000 25,4000 27,6500 28,2000 3,83 4,20 Минимальный 24,4000 25,0500 27,0000 27,7500 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год. Гончарук напомнил, что в макропрогнозе, который был утвержден в мае текущего года, среднегодовой курс гривны на 2020 год прогнозировался на уровне 28,2 UAH/USD.

Тем временем Нацбанк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.