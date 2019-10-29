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29 жовтня 2019, вівторок, 18:37 19 Карта
Суспільство 2019-10-29T20:45:02+02:00
Українські Новини
Розведення озброєння в Золотому-4: де розташований населений пункт

Розведення озброєння в Золотому-4: де розташований населений пункт

Карта, ООС, Золоте, Розведення сил, Золоте-4
Золоте-4. Фото: facebook.com/ZOLOTE4
Золоте-4. Фото: facebook.com/ZOLOTE4

Сьогодні, 29 жовтня, о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

Золоте розташоване у Попаснянському районі на березі річки Балка Камишеваха. Через місто проходить кілька залізничних гілок (станції Гірський, Гірницький та Мар'ївка) та автомобільна дорога Т 1316.

Золоте-3 і Золоте-4, де безпосередньо почалося розведення, є населеними пунктами-сателітами. Золоте-4 раніше називалося Партизанське, а золоте-3 - Стахановець.

Золоте-4 під контроль України повернулося в кінці червня 2018 року.

"Розведення здійснюється дзеркально кілометр на кілометр, щоб сторони фізично не бачили один одного, і не могли вести вогонь. До цієї пори вони знаходилися на відстані 600-700 метрів, тепер будуть на відстані 2 км. Як свідчить практика у Станиці Луганській обстріли не ведуться", — повідомив керівник Української сторони СЦКК.

Як повідомили в штабі ООС,  28 жовтня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Травневого, Мар'їнки, Невельського, Водяного, Пищевика, Луганського, Красногорівки, Гнутового, Золотого (поза межами ділянки розведення) та Попасної.

Як повідомляли Українські Новини, добровольці залишилися в Золотому, поприрозведення військ.

Командування ООС заявило, що розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів.

1 жовтня, Тристороння контактна група у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське.

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