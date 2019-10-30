Снігопади, сильні морози і ожеледь: у листопаді на українців чекає складна погода

Поки наприкінці жовтня, ще тримається тепла погода, але продовжує холоднішати, синоптики прогнозують холодний і сніжний листопад. При цьому початок і кінець місяця будуть осінніми за кліматом, в от в його середині українці відчують справжні зимові морози, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на народного синоптика Леоніда Горбаня.

Так, початок листопада ознаменується дощовою температурою, але плюсовою. Морози ж прийдуть і протримаються з 12-13-го по 21-22 листопада, вночі у цих числах очікується -9...-11 градусів, вдень мінус -3...-5 градусів.

"По 10 листопада на більшій частині України нас очікують плюсові температури, вдень +5...+8 градусів, 3-4 листопада може бути навіть до +11 в залежності від регіону, на півдні тепліше, на півночі і сході прохолодніше. А ось з 11 листопада буде різке похолодання, і на 22-е будуть мінусові температури, найнижчі – 16-17 листопада, може бути навіть -9...-11 мороза, але переважно -4...-6 градусів морозу. З 22 числа знову очікується повернення до плюсової температурі і до кінця місяця морозів не буде, але буде прохолодно: -2...-4 градуси тепла. А 30 листопада – близько нуля. Трохи тепліше на півдні – там морози протримаються всього три-чотири дні в середині місяця. Та й в інші дні погода на півдні виявиться на 3-4 градуси тепліше, ніж в більш північних регіонах", – розповів Горбань.

Згідно з прогнозом опадів, 7-8 листопада – сильний дощ, 12-13 – перший невеликий сніг з дощем, який повинен захопити і Київ. У поєднанні з мінусовою температурою це означає ожеледь на вулицях і дорогах. Але, за оцінкою Горбаня, це поки не зима і не промерзла земля ще ці опади "з'їсть". Нарешті, третій циклон прийде в Україну наприкінці листопада. Рясні дощі пройдуть 27-28 листопада і викличуть зниження температури до нуля градусів.

За словами Горбаня, вкрай складною йде справа з довгостроковими прогнозами погоди в гірських регіонах, де гуляють по ущелинах вітри, які нерідко встановлюють свої порядки.

"Україна – це сім погодно-кліматичних зон, тому точність мого усередненого прогнозу для всієї країни може бути нижче, ніж для окремо взятого регіону, але буде вірною загальна тенденція: похолодання або потепління, можливість опадів. По горах і передгір'ях я розрахунки взагалі не роблю, тому що там діють зовсім інші закони, що не піддаються довгостроковими прогнозам. Обраховую лише прогнозовані рівнинні регіони, до яких відноситься більшість території країни", – роз'яснив Горбань.

Для прикладу він навів гористу Хорватію, яка розташована з півночі на південь. Як тільки в її "каньйони" заходить північний вітер, він починає прискорення з півночі на південь, ламаючи всі довгострокові розрахунки синоптиків. На рівнинах такого прискорення не було б, а в горах виникають ураганні вітри, які здувають з мостів автомобілі.

Як повідомляли Українські Новини, антициклон Oldenburgia несе в Україну холод і морози. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на тиждень та початок листопада з похолоданням і снігом.