Антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы: синоптик рассказала о погоде до конца недели

В Украину пришел атмосферный фронт, который несет дожди. Уже сегодня, 29 октября, влажная погода будет преобладать повсеместно, как не с туманами, то еще с дождевыми остатками фронта. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так как фронт - холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух.

Атмосферный фронт. Фото: Facebook/Наталья Диденко

Теплую погоду будет постепенно вытеснять с нашей территории антициклон Oldenburgia, который находится пока только под Исландией.

Антициклон Oldenburgia. Фото: Facebook/Наталья Диденко

В Украине постепенно холодает. Сегодня в течение дня ожидается + 7 + 13 градусов, на юго-востоке + 12 + 15, в Крыму до +17 градусов. Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/с. Ночью и утром местами туманы.

Сообщается, что в Киеве 29-го октября существенные осадки не предусматриваются, максимум туман или незначительный дождь. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

Однако, в среду, четверг и пятницу в столице за дело возьмется Oldenburgia, вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до -1-5 градусов, днем ​​до + 4 + 7 градусов.

"Одевайтесь теплее, проверьте, закрученные ли с прошлого года батареи, чтобы слишком близко не знакомиться с соседями, защитите или спасите хризантемы, пришейте наконец пуговицу на теплое пальто - словом, готовимся к ежегодной переправе на зимние праздники", - посоветовала синоптик.



Как сообщали Українські Новини, зима будет теплой, но с волнами экстремальных морозов.



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