Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября

В то время, как в воскресенье, 27 октября, проходит последний день бабьего лета-2019 перед морозной зимой с сильными снегопадами, синоптики предупреждают о серьезном похолодании в течении последних чисел октября, которое будет сопровождаться дождями, снегопадом и усилением ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, в понедельник, 28 октября, придет первое похолодание с дождями. Если центр, юг, север и восток Украины еще продержатся без осадков и со средней температурой +13...+15 градусов, то на западе страны уже пойдут ливни и значительно похолодает - днем - +10...+12 градусов, ночью - +5...+7 градусов.

Во вторник, 29 октября, дожди перебросятся на все остальные области Украины. Солнце будет выглядывать только в Луцке и Ровном, - в остальных же областях градусы начнут стремительно рушиться вниз: похолодает до +7...+9 градусов днем и +4...+6 градусов ночью. На западе ночная температура будет приближаться уже к нулевой отметке.

В среду, 30 октября, восток, юг и центр Украины охватят дожди и, хотя в центре, на западе и севере страны будет выглядывать солнце, - оно не защитит Киевскую и Житомирскую область от первого мокрого снегопада ночью. Тогда же и температуру опустится до нуля ночью в центральных областях и станет минусовой на западе. Днем по Украине ожидается +4...+6 градусов. К середине недели украинцам точно стоит достать пуховики и не забывать дома зонтики.

В четверг, 31 октября, обманчивое солнце будет выглядывать из-за туч по всей стране, но не будет защитать украинцев от похолодания: температура продолжит опускаться до ночных -1...-4 градусов. При этом на востоке и юге будет чуть теплее - от +7 до +9 градусов. Однако существенных осадков в четверг не предвидется, только изредка может капать слабый дождь.

В пятницу, 1 ноября, температура "замрет" на уровне +5...+7 градусов днем и -1...-4 градусов ночью. Перед выходными западный ветер усилится до 5-10 м/c в секунду, но штормовых значений достигать не будет. В западных областях традиционно для следущей недели будет холоднее, но ветер будет южно-западным, от чего понижение температуры будет ощущаться не так сильно. Существенных осадков в первую пятницу ноября также не ожидается.

Скриншоты: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на конец октября и ноябрь с зимними морозами и снегопадами. Кроме того, синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.

Тем временем в Украине массово отменяли и переносили авиарейсы из-за тумана.