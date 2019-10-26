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26 октября 2019, суббота, 06:00 983 Инфографика
Жизнь 2019-10-26T06:00:03+03:00
Українські Новини
Начнется зима с морозами и снегопадами: синоптики дали прогноз на конец октября и ноябрь

Начнется зима с морозами и снегопадами: синоптики дали прогноз на конец октября и ноябрь

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Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

Бабье лето, которое пришло в Украину и продержалось почти весь октябрь, побило четыре температурных рекорда за месяц. Однако окончание второго месяца осени ожидается уже по-осеннему прохладным. А в первых числах ноября и вовсе ожидаются морозы и снегопады. 

Как рассказала "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в начале ночбря выпадет снег.

"До конца этой недели в Украине удержится температурный фон 14—19, а на западе местами до 24 градусов тепла. А в понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры, — рассказала синоптик. — Сначала в течение двух дней столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября — 1, 2 ноября: ночью, до минус 3, а днем не выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября, возможно, даже выпадет небольшой мокрый снег", - рассказала синоптик.

В субботу, 26 октября, согласно данным Укргидрометцентра, в Украине будет сухая и ветреная погода. Днем в Закарпатской области потеплеет до 20 градусов, а в Черниговской и Сумской областях столбики термометров покажут всего 16−17 градусов тепла.

В воскресенья, 27 октября, днем будет сухо, но ветрено, до 10 метров в секунду. Днем на западе воздух прогреется до плюс 21, а вот на севере температура будет до плюс 18.

Как рассказал изданию  народный синоптик Владимир Деркач, в конце октября придет похолодание: днем температура воздуха будет хоть и плюсовой, но незначительно выше ноля.

"Последняя декада месяца будет холодной, но в самом конце снова придет потепление, — говорит народный синоптик. — А вот начало ноября прогнозируется относительно погожим, правда, время от времени возможен небольшой дождь. На протяжении первой декады ноября и днем и ночью будет плюсовая температура. Вторая декада окажется холодной, возможны ночные морозы, в это время в Украину придут холода и осадки. В середине ноября на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает осадками в виде снега. Похолодание захватит и третью декаду месяца. Ожидаются осадки разной интенсивности, в некоторые дни — очень сильные. Температура воздуха будет минусовой".

Прогноз погоды на 2 недели. График: meteoprogПрогноз погоды на 2 недели. График: meteoprog

А по словам народного синоптика Леонида Горбаля, похолодание придет уже с 25 октября. "Дневная температура будет колебаться в пределах 7—10 градусов, а по ночам ожидается всего 2—3 градуса выше ноля. И до конца месяца потепления больше не будет. А первые морозы в Украину придут в середине ноября. Затем температура немного поднимется. Настоящую же зиму следует ожидать с 12 декабря", — отметил народный синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде зимой. Ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.

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