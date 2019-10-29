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29 октября 2019, вторник, 13:48 2609 Карта
Общество 2019-10-29T13:51:00+02:00
Українські Новини
Похолодает до -5 и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на середину недели

Похолодает до -5 и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на середину недели

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Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В то время, как антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы, 30 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+9 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без существенных осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +3…+8 градусов, местами до +10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +3…+10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов. В Ялте ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о заморозках. Тем временем появился прогноз погоды на неделю и начало ноября с морозами и снегом.

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