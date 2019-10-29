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29 жовтня 2019, вівторок, 15:12 13
Зовнішня політика 2019-10-29T17:30:03+02:00
Українські Новини
Фото дня: Кораблі чотирьох країн НАТО зайшли в туманний порт Одеси

Фото дня: Кораблі чотирьох країн НАТО зайшли в туманний порт Одеси

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Корабель НАТО. Фото:
Корабель НАТО. Фото: "Пушкінська"

4 військові кораблі (мінні тральщики) НАТО у вівторок зайшли в порт Одеси.

Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, а місцеве видання "Пушкінська" опублікувало відповідні фото.

Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

Тральщики пришвартувалися на морвокзалі в рамках дружнього візиту та візиту в Україну Північноатлантичної ради 30-31 жовтня. Вони пробудуть в Одесі 7 днів.

Корабель НАТО. Фото: Корабель НАТО. Фото: "Пушкінська"

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися фото навчань ракетного катера "Прилуки" з британським розвідковим кораблем. Також з'явилося відео "битви" кораблів і авіації Об'єднаних сил влаштували "бій" в Азовському морі. У вересні в порт Одеси зайшов турецький корабель берегової охорони, а також - десантний корабель Сполучених Штатів Америки який "розгорнули" в Грузії.

Також Росія організувала стеження за американським есмінцем, який увійшов у Чорне море.

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