Фото дня: учения ракетного катера "Прилуки" с британским разведкораблем

10 мая ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с британским разведывательным кораблем.

Ракетный катер Военно-морских сил Украины P153 "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем HMS Echo H87

Об этом со ссылкой на ВМСУ сообщила "Думская".

Так, в ходе совместных тренировок украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию и по противовоздушной обороне.

Учения проводили в соответствии со стандартами НАТО.

Помимо кораблей в тренировках участвовал вертолет Ми-14 морской авиационной бригады. Он патрулировал и отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.

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