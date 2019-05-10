Фото дня: учения ракетного катера "Прилуки" с британским разведкораблем

10 мая ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с британским разведывательным кораблем.\r\nРакетный катер Военно-морских сил Украины P153 "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем HMS Echo H87\r\nОб этом со ссылкой на ВМСУ сообщила "Думская".\r\nТак, в ходе совместных тренировок украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию и по противовоздушной обороне.\r\nУчения проводили в соответствии со стандартами НАТО.\r\nПомимо кораблей в тренировках участвовал вертолет Ми-14 морской авиационной бригады. Он патрулировал и отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, корабли и авиация Объединенных сил устроили "битву" в Азовском море.\r\nМинистр обороны Степан Полторак повысил доплаты военным на передовой и военнослужащим Военно-морских сил Вооруженных сил, выполняющим боевые задания в акватории Азовского моря. \r\nРанее Климкин анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив.