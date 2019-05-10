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10 мая 2019, пятница, 21:15 1771
Происшествия 2019-05-10T21:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: учения ракетного катера "Прилуки" с британским разведкораблем

Фото дня: учения ракетного катера "Прилуки" с британским разведкораблем

10 мая ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с британским разведывательным кораблем.

Ракетный катер Военно-морских сил Украины P153 "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем HMS Echo H87

Об этом со ссылкой на ВМСУ сообщила "Думская".

Так, в ходе совместных тренировок украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию и по противовоздушной обороне.

Учения проводили в соответствии со стандартами НАТО.

Помимо кораблей в тренировках участвовал вертолет Ми-14 морской авиационной бригады. Он патрулировал и отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.

Как сообщали Українські Новини, корабли и авиация Объединенных сил устроили "битву" в Азовском море.

Министр обороны Степан Полторак повысил доплаты военным на передовой и военнослужащим Военно-морских сил Вооруженных сил, выполняющим боевые задания в акватории Азовского моря. 

Ранее Климкин анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив.

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