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25 сентября 2019, среда, 20:30 908
Силовые структуры 2019-09-25T20:47:25+03:00
Українські Новини
В порт Одессы зашел турецкий корабль береговой охраны

В порт Одессы зашел турецкий корабль береговой охраны

Корабль Турции. Фото: Пушкинская
Корабль Турции. Фото: Пушкинская

Корабль береговой охраны пограничной службы Турции "TCSG71" зашел в порт Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.

В ходе пребывания турецкого судна в Одессе состоится обмен опытом морских пограничников двух стран в обеспечении охраны территориальных вод.

Также запланирована отработка совместного маневрирования, проведение поисковых и спасательных операций.

Корабль встречали катера морской охраны Украины "Балаклава" и "Голая Пристань".

Как сообщали Українські Новини, 19 сентября десантный корабль США зашел в порт Одессы. Корабль направлялся в Поти (Грузия), но грузинские власти ему не позволили войти в территориальные воды.

В июле этого года в Одессе состоялись военно-морские учения "Си-Бриз 2019". В учениях принял участие патрульный катер типа Айленд - "Очамчире" (Грузия). Также в порт Одессы заходила четверка кораблей постоянной группы НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море. Фламан этой группы является фрегат "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады. На вооружении этого фрегата противокорабельные ракеты "Гарпун", противолодочные торпеды "Марк-46", противовоздушный зенитно-ракетный комплекс, а также артиллерийская носовая 57-мм пушка. Кроме того, на борту был десантный вертолет CH-148 "Циклон".

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