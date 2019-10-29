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29 жовтня 2019, вівторок, 13:18 20
Вибори 2019-10-29T13:24:54+02:00
Українські Новини
Кличко, Ткаченко, Пальчевський і Попов - лідери на крісло мера Києва, - опитування КМІС

Кличко, Ткаченко, Пальчевський і Попов - лідери на крісло мера Києва, - опитування КМІС

Віталій Кличко, Мер Києва, КМІС, Олександр Ткаченко, вибори мера, Андрій Пальчевський, Вибори мера Києва
КМДА. Фото: КМДА
КМДА. Фото: КМДА

Після того, як Кабмін звільнив Віталія Кличка, 36,6% респондентів з Києва, опитаних Київським міжнародним інститутом соціаологіі (КМІС), готові проголосувати за чинного мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка, 18% - за депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу", колишнього генерального директора медіахолдингу "1 + 1 Медіа" Олександра Ткаченка, а 12,6% - за телеведучого, власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського на виборах мера.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували, якби вибори мера Києва проходили в середині жовтня.

Серед тих, хто визначився (цей показник найближчий до можливих результатів виборів), 36,6% віддали б голос Кличку, 18% - Ткаченку ( "Слуга народу"), 12,6% - Пальчевському, 8,6% - колишньому голові Київміськадміністрації (2010-2014) Олександру Попову ( "Опозиційна платформа - За життя"), 8,1%, 5,7% і 4,7% - колишнім депутатам Ради Миколі Томенку ( "Рідна країна"), Бориславу Березі і Андрію Іллєнку ("Свобода") відповідно, 3,2% - ексголові КМДА Володимиру Бондаренку (2014, "Батьківщина"), 1,2% - депутату Київської міської ради Сергію Гусовському, 1,5% - іншим кандидатам.

Відповідаючи на запитання про те, в якому напрямку йдуть справи в Києві, 44,6% респондентів відповіли, що в цілому - в правильному, а 44,5% - у неправильному.

Діяльність Кличка на посаді мера Києва 34,4% опитаних оцінили позитивно, 30,9% - негативно, а 34,5% - ні добре, ні погано.

Опитування проводилося з 11 по 22 жовтня серед 803 повнолітніх респондентів - жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% - до 25% або 75%, 2,3% - до 12% або 88%, 1,6% - до 5% або 95%.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови КМДА, хоче провести вибори мера Києва 15 грудня. ЗМІ писали, що в "Слузі народу" позачергові вибори в Києві хочуть провести 8 грудня.

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