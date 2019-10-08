Претендующий на пост главы КГГА Александр Ткаченко хочет провести выборы мэра Киева 15 декабря, - СМИ

Депутат Рады от "Слуги народа" и бывший гендиректор принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому телеканала "1+1" Александр Ткаченко, которого со дня на день могут назначить главой Киевской городской госадминистрации, уже сейчас озаботился тем, чтобы ускорить сроки проведения выборов столичного мэра. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа".

По данным издания, Ткаченко добивается назначения выборов в Киеве ориентировочно на 15 декабря.

Такая спешка объясняется тем, что Ткаченко возглавит КГГА как раз накануне зимы. И именно на него падет вся ответственность за проблемы зимнего периода. При этом у него нет никакого опыта в работе в коммунальном хозяйстве, поскольку Ткаченко всегда был журналистом и медиаменеджером, а также кинопродюсером.

Таким образом вместо зарабатывания имиджевых очков Ткаченко может получить полный имиджевый провал.

Полномочия мэра Киева и председателя КГГА могут разделить: в Раде намерены принять законопроект.

Ткаченко подал декларацию на должность главы КГГА.

Новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.