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29 жовтня 2019, вівторок, 10:11 9
Верховна Рада і партії 2019-10-29T10:14:18+02:00
Українські Новини
Ніхто з "Слуг народу" не дав покази в НАБУ у справі про можливе хабарництво

Ніхто з "Слуг народу" не дав покази в НАБУ у справі про можливе хабарництво

Скандал, Яценко, НАБУ, Кримінальне провадження, хабарництво, Слуга народу, Депутати Верховної Ради, Допит
Депутати Верховної Ради. Фото: Слуга Народу.
Депутати Верховної Ради. Фото: Слуга Народу.

Ніхто з депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" не приходив поки в НАБУ давати свідчення у справі про можливе хабарництво в парламенті.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Не було нікого в понеділок (на допиті)", - сказав співрозмовник.

За його словами, очікувалося, що 28 жовтня депутати прийдуть в НАБУ для дачі свідчень, проте нікого не було.

Антикорупційні органи мають намір прийняти зусилля для допиту депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, 3 депутати Ради від "Слуги народу" готові дати свідчення САП у справі про можливе хабарництво.

САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від "Слуги народу".

Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценко. Тим часом депутат Бужанський розповів про великий скандал всередині "Слуги народу".

 

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