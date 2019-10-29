Ніхто з "Слуг народу" не дав покази в НАБУ у справі про можливе хабарництво

Ніхто з депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" не приходив поки в НАБУ давати свідчення у справі про можливе хабарництво в парламенті.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Не було нікого в понеділок (на допиті)", - сказав співрозмовник.

За його словами, очікувалося, що 28 жовтня депутати прийдуть в НАБУ для дачі свідчень, проте нікого не було.

Антикорупційні органи мають намір прийняти зусилля для допиту депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, 3 депутати Ради від "Слуги народу" готові дати свідчення САП у справі про можливе хабарництво.

САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від "Слуги народу".

Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценко. Тим часом депутат Бужанський розповів про великий скандал всередині "Слуги народу".