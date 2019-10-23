Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценка, - Кошкіна

Депутат Верховної Ради Антон Яценко заплатив депутатам від фракції "Слуга народу" за 30 тисяч доларів за саботаж антикорупційного законопроекту, який погрожував його бізнесу, коли Рада хотіла скасувати корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила журналістка Соня Кошкіна, передають Українські Новини.

За її словами, скандал з відмовою парламентаріїв від "Слуги народу" підтримати антикорупційний законопроект №2047-д дійсно пов'язаний із підкупом депутатів.

"Взяли. Не всі, але багато (частина "топила" з суто ідеологічних міркувань. Мають право, - слід визнати)", - каже журналістка.

Як стверджує Кошкіна, Яценко нібито виділив по 30 тисяч доларів на підкуп парламентаріїв, проте нардепи отримували лише 25 тисяч, так як ще 5 тисяч доларів йшло посередникам.

Крім того, деяким молодим депутатам, журналістка запевняє, замість 30 тисяч доларів давали всього 5.

"Вони ходили щасливі. Для них - космічні гроші. Жоден корпоратив де-небудь під Х...по-Кукуєвому стільки не заробиш", - вважає журналістка.

Також вона додала, що у Зеленського обурені "підлим вчинком" з боку депутатів від "Слуги народу", підкресливши відсутність у президента не тільки конституційної, а й простої більшості у Верховній Раді.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Зеленського вимагає від депутатів "Слуги народу" пройти перевірку на детекторі брехні.

Тим часом, "Наші гроші" заявили, що запроваджена схема є корупційною і припустили, що за майданчиками-посередниками варто депутат Ради Антон Яценко (раніше був причетний до створення Тендерної палати, яку звинуватили в монопольному посередництва при держзакупівлі).