Депутат Бужанський розповів про великий скандал всередині "Слуги народу"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський розповів подробиці скандалу всередині фракції "Слуга народу". За його словами, керівництво фракції з якоїсь причини втрутилося в процес голосування у комітеті. Частина членів комітету вважала за потрібне апелювати до керівництва фракції і вимагала покарати тих, хто голосував на підтримку іншого закону. Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі.

"Кілька слів про скандал, що відбувається всередині фракції Слуга народу: сам не знаю як так вийшло, але практично всі керівні посади у фракції самі між собою розподілили списочники, повідомивши мажоритарників, що вони тепер начальники. Авторитетніше вони від цього не стали, що і є реальна причина всіх конфліктів, коли дуже хочеться, а немає ні аргументів, ні авторитету", - написав Бужанський.

З його слів, будь комітет, за задумом своїй, є демократія в чистому вигляді, внесли рішення, і воно голосується. Набрала голоси - пройшло, не набрало - не пройшло, зазначив нардеп.

"Ніяких проблем винести в зал і попросити фракцію підтримати або не підтримати будь-який закон не було, але частина членів комітету вважала за потрібне апелювати до керівництва фракції, вимагаючи покарати тих, хто голосував на підтримку іншого закону. Керівництво фракції навіщо-то втрутилося в демократичний процес голосування у комітеті, і чомусь взяла на себе невластиві і ніким не делеговані функції арбітра. Забувши, що парламентський комітет, а не міжсобойчик списочників. В якості єдиного аргументу докорів, керівництво фракції орієнтується на слова Лещенко... Від керівництва фракції прозвучала пропозиція перевірити на поліграфі тих, на кого поскаржилися. Головна мішень доносу - нардеп Дубинський відразу ж підтримав цю пропозицію, вимагаючи, щоб поліграф пройшли всі сторони+керівництво+офіс. На цьому запал вичерпався, і керівництво фракції початок намагатися зам'яти поліграфічну тему, прекрасно розуміючи, що Дубинський то детектор пройде, а от зв'язок Роксолани Пидласої, наприклад, до законів про РРО та кешбэк можна буде потім довго пояснювати", - розповів далі Бужанський.

З його слів, є два шляхи подальших дій.

"Всі вищеперелічені, сьогодні, о 20.00, йдуть на поліграф разом з Дубинським. Поліграф так поліграф. Другий шлях. Шапка загорілася трохи не там, де передбачалося, і на поліграф йде один Дубинський. А керівництво залишається на руїнах власноруч розірваної на частини фракції, повністю без будь-якого авторитету, з іміджем базік, ніяк не відповідають за свої слова. І з купою питань за вже прийнятими законами, без відповіді на які буде неможливо перейти до обговорення наступних", - зазначив Бужанський.

Нагадаємо, раніше журналіст Соня Кошкіна розповіла, як депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценко.

Офіс Зеленського вимагає від депутатів "Слуги народу" пройти перевірку на детекторі брехні.