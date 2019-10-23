За можливе отримання хабарів "Слугами народу" під час голосування взялася САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо можливого хабарництва депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Про це Українським Новинам повідомила САП, передають Українські Новини.



Спеціалізована антикорупційна прокуратура з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого вчинення корупційного злочину депутатами Ради.



"Так, за інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали 30 тис. доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради", - повідомила прес-служба САП.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.



Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування доручено детективам НАБУ.



Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі депутати Ради від "Слуги народу" отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.



Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський заявив, що Офіс Президента наполягає на тому, щоб всі депутати партії у фінансовому комітеті Ради пройшли детектор брехні. Причиною такого рішення стало звернення кількох депутатів, "яким не сподобалося голосування членів комітету, де було прийнято рішення про знищення монополії на оціночну діяльність т. н. "майданчиків Яценко" + демонополізації ринку держзакупівель через систему Prozorro". Депутатів підозрюють у отриманні хабара.



Раніше журналіст Соня Кошкіна розповіла, як депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценко.



Тим часом депутат Бужанський розповів про конфлікт у партії "Слуга народу".