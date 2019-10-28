підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 жовтня 2019, понеділок, 19:38 16
Президент 2019-10-28T19:41:46+02:00
Українські Новини
Зеленський під час зустрічі з Ситником і Холодницьким не цікавився конкретними справами

Зеленський під час зустрічі з Ситником і Холодницьким не цікавився конкретними справами

Назар Холодницький, Артем Ситник, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський не цікавився конкретними справами під час зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником і главою САП Назаром Холодницьким.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Про конкретні справи не питав і не згадував навіть", - сказав він.

За його словами, зустріч пройшла нормально і позитивно.

Також Президент пообіцяв свою підтримку НАБУ і САП у їх роботі.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якої почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Раніше справу на Холодницького за недостовірне декларування також закрили.

А Апеляційний суд Рівненської області переніс на 22 листопада розгляд скарги директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який вважає незаконним штраф за свій відпочинок в Рівненській області, на рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та наклав штраф у розмірі 3 400 гривень.

Більше новин про: Назар Холодницький Артем Ситник Володимир Зеленський

Архів
Новини
ЦВК перераховує голоси в одному з округів Черкаської області 20:40
Зовнішній вигляд Зеленського та його дружини спричинив фурор в Японії 20:06
"Фармак" сподівається на винесення судом справедливого, об'єктивного рішення у спорі за торгову марку "Корвалол" 20:00
Зеленський під час зустрічі з Ситником і Холодницьким не цікавився конкретними справами 19:38
ДБР розслідує можливу причетність харківських поліцейських до угону автомобіля жителя Києва, - Варченко 19:14
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
В Європі обговорили тиск на українських суддів 14:39
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
28.10.19 13:00 Прес-конференція: "Загроза міжнародному проекту з обсягом інвестицій $75 млн." 19:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok