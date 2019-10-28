Зеленський під час зустрічі з Ситником і Холодницьким не цікавився конкретними справами

Президент Володимир Зеленський не цікавився конкретними справами під час зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником і главою САП Назаром Холодницьким.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Про конкретні справи не питав і не згадував навіть", - сказав він.

За його словами, зустріч пройшла нормально і позитивно.

Також Президент пообіцяв свою підтримку НАБУ і САП у їх роботі.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якої почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Раніше справу на Холодницького за недостовірне декларування також закрили.

А Апеляційний суд Рівненської області переніс на 22 листопада розгляд скарги директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який вважає незаконним штраф за свій відпочинок в Рівненській області, на рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та наклав штраф у розмірі 3 400 гривень.