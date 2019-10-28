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28 жовтня 2019, понеділок, 16:42 10
Судова влада 2019-10-28T17:00:02+02:00
Українські Новини
Богатирьова тепер вільна від зобов'язань суду

Богатирьова тепер вільна від зобов'язань суду

Прокуратура Києва, Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua
Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua

Прокуратура не має наміру вносити клопотання до суду про продовження зобов'язань для колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, яка 29 серпня вийшла з СІЗО.

Про це Українським Новинам повідомила прокуратура Києва.

"Зобов'язання не будемо продовжувати, оскільки вона не порушує процесуальні обов'язки і залишається під заставою", - сказала речник прокуратури Надія Максимець.

Вона зазначила, що на Богатирьову як підозрювану покладені певні зобов'язання.

Також прокуратура повідомила, що оскаржила рішення суду про закриття справи проти Богатирьової.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

А 27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

Також 29 серпня вона заявила, що повернулася в Україну сама після закінчення періоду післяопераційної реабілітації. Екс-міністр зазначила, що не буде переховуватися від слідства і з'явиться в суд на першу вимогу.

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