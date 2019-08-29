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29 августа 2019, четверг, 15:33 359
Силовые структуры 2019-08-29T16:13:28+03:00
Українські Новини
Экс-министр здравоохранения Богатырева вышла из СИЗО

Экс-министр здравоохранения Богатырева вышла из СИЗО

Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua
Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua

Бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.

"Она уже на свободе", - сказал он.

По его словам, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

Как сообщали Українські Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Прокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

29 августа она заявила, что вернулась в Украину сама после окончания периода послеоперационной реабилитации. Экс-министр отметила, что не будет скрываться от следствия и появится в суде по первому требованию.

Ранее стало известно, что за экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога.

В 2015 году суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

В сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.

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