Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айрияна, який 20 жовтня подав заяву про відставку, і призначив замість нього Олексія Чернишова, який володіє купою офшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів. Про це йдеться в указах №776-777 від 28 жовтня, передають Українські Новини. Бно-Айріян обіймав посаду київського губернатора з 10 липня. Раніше він обіймав посаду заступника директора національної енергетичної компанії "Укренерго". 20 жовтня Бно-Айріян подав у відставку. Зеленський звільнив його згідно з поданою заявою. 42-річний Чернишов - бізнесмен. Він - власник "Блум Девелопмент" (покупка і продаж нерухомого майна), АМ Проперті Груп", зареєстрованій на Кіпрі (кредитування), "Фешн Рітейл Лтд" (діяльність агентств з працевлаштування). В 2014 році він заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, основні напрями діяльності якої - прямі інвестиції, формування та управління портфелем активів, інвестиційний банкінг - злиття та поглинання, залучення капіталу, реструктуризація заборгованості. В 2017 році компанія придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет". Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив звільнення київського та луганського губернаторів. Раніше Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій в Дніпропетровській області.