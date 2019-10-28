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28 жовтня 2019, понеділок, 15:20 14
Президент 2019-10-28T15:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова

Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова

Володимир Зеленський, Олексій Чернишов, Михайло Бно-Айріян
Олексій Чернишов. Фото: КОДА
Олексій Чернишов. Фото: КОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айрияна, який 20 жовтня подав заяву про відставку, і призначив замість нього Олексія Чернишова, який володіє купою офшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів.

Про це йдеться в указах №776-777 від 28 жовтня, передають Українські Новини.

Бно-Айріян обіймав посаду київського губернатора з 10 липня.

Раніше він обіймав посаду заступника директора національної енергетичної компанії "Укренерго".

20 жовтня Бно-Айріян подав у відставку.

Зеленський звільнив його згідно з поданою заявою.

42-річний Чернишов - бізнесмен.

Він - власник "Блум Девелопмент" (покупка і продаж нерухомого майна), АМ Проперті Груп", зареєстрованій на Кіпрі (кредитування), "Фешн Рітейл Лтд" (діяльність агентств з працевлаштування).

В 2014 році він заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, основні напрями діяльності якої - прямі інвестиції, формування та управління портфелем активів, інвестиційний банкінг - злиття та поглинання, залучення капіталу, реструктуризація заборгованості.

В 2017 році компанія придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет".

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив звільнення київського та луганського губернаторів.

Раніше Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій в Дніпропетровській області.

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