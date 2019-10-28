Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова

Про це йдеться в указах №776-777 від 28 жовтня, передають Українські Новини.

Бно-Айріян обіймав посаду київського губернатора з 10 липня.

Раніше він обіймав посаду заступника директора національної енергетичної компанії "Укренерго".

20 жовтня Бно-Айріян подав у відставку.

Зеленський звільнив його згідно з поданою заявою.

42-річний Чернишов - бізнесмен.

Він - власник "Блум Девелопмент" (покупка і продаж нерухомого майна), АМ Проперті Груп", зареєстрованій на Кіпрі (кредитування), "Фешн Рітейл Лтд" (діяльність агентств з працевлаштування).

В 2014 році він заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, основні напрями діяльності якої - прямі інвестиції, формування та управління портфелем активів, інвестиційний банкінг - злиття та поглинання, залучення капіталу, реструктуризація заборгованості.

В 2017 році компанія придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет".

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив звільнення київського та луганського губернаторів.

Раніше Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій в Дніпропетровській області.