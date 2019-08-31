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31 августа 2019, суббота, 11:18 5
Президент 2019-08-31T11:22:51+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил 16 глав райадминистраций в Днепропетровской области

Зеленский уволил 16 глав райадминистраций в Днепропетровской области

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №297-312, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжениям, Президент уволил Александра Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации, Сергея Турченюка - с должности председателя Васильковской райадминистрации, Олега Ковальчука - с должности председателя Верхнеднипровской райадминистрации, Сергея Сусловича - с должности председателя Днипровской райадминистрации, Сергея Нагайченко - с должности председателя Криворожской райадминистрации, Олега Гапича - с должности председателя Криничанской райадминистрации, Владислава Зражевского - с должности председателя Магдалиновской райадминистрации, Виктора Гребцова - с должности главы Межовской райадминистрации, Олега Кириченко - с должности председателя Никопольской райадминистрации, Святослава Максимчука - с должности председателя Павлоградской райадминистрации, Андрея Столбченко - с должности председателя Петриковской райадминистрации, Сергея Саламаху - с должности председателя Пятихатской райадминистрации, Игоря Хрипко - с должности председателя Солонянской райадминистрации, Аллу Кисиль - с должности председателя Софиевской райадминистрации, Валерия Хведчука - с должности председателя Томаковской райадминистрации, Руслана Буленко - с должности главы Царичанской райадминистрации,.

Все они уволены в связи со сроком окончания полномочий Президента, назначавшего их.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области, назначенных Порошенко.

Ранее Зеленский уволил 12 председателей районных государственных администраций в Черкасской области. 

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