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20 октября 2019, воскресенье, 11:34 2818
Политика 2019-10-20T12:10:13+03:00
Українські Новини
Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку

Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку

Отставка, Киевская областная государственная администрация, КОГА, Михаил Бно-Айриян
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян

Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 20 октября, передают Українськi Новини.

Бно-Айриян опубликовал свое заявление об отставке и прокомментировал  его цитатой из книги "Сад Гетсиманський".

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - написал Бно-Айриян.

Фото: Фейсбук/Михаил Бно-АйриянФото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

35-летний Бно-Айриян ранее занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Ранее 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку.

Также летом Зеленский назначил и.о. главы Одесской обладминистрации.

А в конце августа Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

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