Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку

Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 20 октября, передают Українськi Новини.

Бно-Айриян опубликовал свое заявление об отставке и прокомментировал его цитатой из книги "Сад Гетсиманський".

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - написал Бно-Айриян.

Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

35-летний Бно-Айриян ранее занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Ранее 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку.

Также летом Зеленский назначил и.о. главы Одесской обладминистрации.

А в конце августа Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.