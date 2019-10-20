Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку

Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 20 октября, передают Українськi Новини. Бно-Айриян опубликовал свое заявление об отставке и прокомментировал его цитатой из книги "Сад Гетсиманський". "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - написал Бно-Айриян. Фото: Фейсбук\/Михаил Бно-Айриян Как сообщали Українськi Новини, 10 июля Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.35-летний Бно-Айриян ранее занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку. Также летом Зеленский назначил и.о. главы Одесской обладминистрации. А в конце августа Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017. Кроме того, Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.