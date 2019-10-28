Наглядової ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 18,6 млн гривень/рік

Наглядової ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 18,6 млн гр

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" хоче збільшити рівень винагороди генеральному директорові концерну Айварасу Абромавичусу у 18 разів до 18,6 млн гривень на рік.

Про це Дубинський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що 29 жовтня відбудеться засідання новосформованого наглядової ради "Укроборонпрому", на якому гендиректор Абромавічус представить стратегію розвитку концерну.

"Звичайно ж, не менш важливою частиною стратегії цього розвитку для Абромавичуса є розмір його заробітної плати та бонусів. Абромавічус не раз заявляв про наміри збільшити обсяги продажів концерну в 5 разів. Так от, про ці плани в стратегії нічого не сказано. Замість збільшення експорту членам наглядової ради пропонується збільшити винагороду гендиректора "Укроборонпрому" у 18 разів", - написав Дубинський.

Він зазначив, що за підсумками року це винагорода складе 18,6 млн гривень.

При цьому наглядової ради "Укроборонпрому" виправдовує новий розмір винагороди тим, що розмір оплати праці гендиректора не обмежений законодавством і подібні розміри винагороди є в енергетичних холдингах, таких як енергохолдинг ДТЕК і Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", і у акціонерному товаристві "Укрзалізниця".

Як повідомляли Українські Новини, більше всіх заборгували по виплаті зарплати у Києві на підприємствах "Укроборонпром".

30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Абромавічус заявив, що державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 року.