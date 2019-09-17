"Укроборонпром" хочет увеличить экспорт в 5 раз

Государственный концерн "Укроборонпром" намерен увеличить экспорт в 5 раз до 2 млрд долларов в год до 2025 года.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"В целом у нас очень достойная продукция. Но наш экспорт вооружений все же находится на достаточно низком уровне - это примерно 400 млн долларов в год. Наша цель к 2025 году увеличить украинский экспорт вооружений до 2 млрд долларов", - говорится в нем со ссылкой на гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

По его словам, для увеличения экспорта до указанного показателя нужна более четкая координация спецэкспортеров и отдельных предприятий.

Также концерн намерен восстанавливать утраченный имидж добропорядочного партнера на некоторых рынках.

"Были ситуации, когда мы поставляли некачественный товар, где-то пропускали сроки поставки. И над этим нужно работать", - отметил Абромавичус.

Согласно сообщению, госконцерну нужны инвестиции, чтобы по некоторым направлениям он производил более качественный товар.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.

Ранее Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

После чего НАБУ открыло дело на экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина.