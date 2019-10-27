Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати бізнесменові і олігарху Ігорю Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти і відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку його телеканалу і самого олігарха.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The New Yorker, повідомляє "Лівий берег".

Під час розмови з проживаючим в Москві журналістом Джошуа Яффа Зеленський запевнив, що не збирається давати Коломойському ніяких привілеїв і буде наполягати на тому, щоб той витратився на соціальні та інфраструктурні об'єкти, як вже зробили Рінат Ахметова (купив автомобілі швидкої допомоги) і Віктор Пінчук (купив квартири звільненим з полону моряків).

"Дивись, приятель, минуле в минулому... Але прийшов час віддати більшу частину твоїх грошей на соціальні проекти та відновлення Донбасу", - розповів Зеленський про свої розмови з олігархами.

За його словами, така ж пропозицію у нього є і до Коломойського.

"Якщо телеканал після цього обернеться проти мене, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському. Також Коломойський порадив Порошенку "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого".

Раніше Рябошапка прокоментував відкриття кримінальної справи проти Коломойського.