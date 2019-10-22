Коломойский посоветовал Порошенко "осторожно высказываться" об "1+1" и пригрозил "разбором прошлого"

Бизнесмен Игорь Коломойский, который назвал министра Милованова дебилом и опечалился, посоветовал бывшему президенту Петру Порошенко осторожнее высказываться касательно телеканала "1+1" и его самого. Об этом Коломойский заявил в комментарии УП.

Так, Коломойский заявил, что Порошенко стоит "очень осторожно высказываться в адрес "1+1".

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1+1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет..." - сказал Коломойский.

Также Коломойский заявил, что компания "Энера Винница" - дочернее предприятие Порошенко, и он имеет отношение к повышению тарифов.

"В конце 2014 года или где-то в начале 2015 года состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которые еще тогда находились в фонде госимущества, и когда одна из наших компаний участвовала (в конкурсе, - ред.) торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что "нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное. Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить. Был крайне этим недоволен, это уже в качестве президента. Поэтому когда он говорит, что не имеет к этому никакого отношения... эта компания ("Энера Винница", - ред.) - это 100 процентов его дочернее предприятие, которое принадлежит "Винницаоблэнерго" или тем же акционерам, которым принадлежит "Винницаоблэнерго". И он имеет прямое отношение к повышению тарифов", - отметил он.

Кроме того, Коломойский утверждает, что в 2013-2014 гг. бывший президент одолжил Константину Григоришину 50 млн долларов. А взамен он взял под залог акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через офшоры.

Коломойский отметил, что Порошенко стоит готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают.

Как сообщали Українські Новини, "Вечерний квартал" высмеял поджог дома Гонтаревой: Коломойский сказал "Браво!", а после слов Тимофея Милованова о том, что номер "Квартала 95" негативно влияет на инвестиционный климат, назвал его дебилом.

Также Коломойский заявил, что "если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно".