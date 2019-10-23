Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойскому

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив обсудили с послами стран-участниц "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) экономические реформы и переговоры с Международным валютным фондом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. Они говорили о приоритетах проведения экономических реформ, сотрудничестве с международными партнерами, международными финансовыми организациями. Особое внимание собеседники акцентировали на переговорах Украины с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков. Также политики обсудили национализацию Приватбанка. "Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам", - подчеркивается в сообщении Офиса Президента. Также украинская сторона сообщила, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" будут рассмотрены на следующей неделе. Кроме того, на встрече обсуждалась судебная реформа. Как сообщали Українськi Новини, суд остановил производство по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка. 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.