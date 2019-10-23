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23 октября 2019, среда, 19:36 35
Внешняя политика 2019-10-23T19:40:54+03:00
Українські Новини
Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойск

Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойскому

Приватбанк, G7, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Андрей Богдан, Офис президента
Встреча в Офисе Президента с послами G7. Фото: ОПУ
Встреча в Офисе Президента с послами G7. Фото: ОПУ

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив обсудили с послами стран-участниц "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) экономические реформы и переговоры с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Они говорили о приоритетах проведения экономических реформ, сотрудничестве с международными партнерами, международными финансовыми организациями.

Особое внимание собеседники акцентировали на переговорах Украины с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

Также политики обсудили национализацию Приватбанка.

"Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам", - подчеркивается в сообщении Офиса Президента.

Также украинская сторона сообщила, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" будут рассмотрены на следующей неделе.

Кроме того, на встрече обсуждалась судебная реформа.

Как сообщали Українськi Новини, суд остановил производство по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.

15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Больше новостей о: Приватбанк G7 Владимир Зеленский Игорь Коломойский Андрей Богдан Офис президента

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