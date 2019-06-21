Могу покрасить ларек или два: Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса

Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал заявление Зеленского о договоренности с ним по поводу поддержки инфраструктуры на Донбассе.

В частности, как пишет Новое время, на вопрос обсуждал ли он с президентом Владимиром Зеленским какой-либо конкретный проект по восстановлению инфраструктуры Донбасса, он ответил:

"В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский.

Он также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — сказал Коломойский.

По иску ПриватБанка британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Он подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил о договоренности с Коломойским о том, что олигарх будет "вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса".

Ранее Зеленский анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума по вопросам восстановления Донбасса.