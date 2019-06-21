Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал заявление Зеленского о договоренности с ним по поводу поддержки инфраструктуры на Донбассе.\r\nВ частности, как пишет Новое время, на вопрос обсуждал ли он с президентом Владимиром Зеленским какой-либо конкретный проект по восстановлению инфраструктуры Донбасса, он ответил:\r\n"В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский.\r\nОн также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.\r\n"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — сказал Коломойский.\r\nПо иску ПриватБанка британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.\r\nОн подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил о договоренности с Коломойским о том, что олигарх будет "вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса".\r\nРанее Зеленский анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума по вопросам восстановления Донбасса.