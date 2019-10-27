Морозні снігопади чекають на Україну: прогноз погоди на тиждень і початок листопада

У той час, як в неділю, 27 жовтня, проходить останній день бабиного літа-2019 перед морозною зимою з сильними снігопадами синоптики попереджають про серйозне похолодання протягом останніх чисел жовтня, яке буде супроводжуватися дощами, снігопадом і посиленням вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передають Українські Новини.

Так, у понеділок, 28 жовтня, прийде перше похолодання з дощами. Якщо центр, південь, північ та схід України ще протримаються без опадів і з середньою температурою +13...+15 градусів, на заході країни вже підуть зливи і значно похолоднішає - вдень - +10...+12 градусів, вночі - +5...+7 градусів.

У вівторок, 29 жовтня, дощі перекинуться на всі інші області України. Сонце буде виглядати тільки в Луцьку і Рівному, - в інших же областях градуси почнуть стрімко падати вниз: похолоднішає до +7...+9 градусів вдень і +4...+6 градусів вночі. На заході нічна температура буде наближатися вже до нульової позначки.

У середу, 30 жовтня, схід, південь і центр України охоплять дощі і, хоча в центрі, на заході і півночі країни буде визирати сонце, - воно не захистить Київську і Житомирську область від першого мокрого снігу вночі. Тоді ж і температура опуститься до нуля вночі в центральних областях і стане мінусовою на заході. Вдень в Україні очікується +4...+6 градусів. До середини тижня українцям варто дістати пуховики і не забувати вдома парасольки.

У четвер, 31 жовтня, оманливе сонце буде виглядати з-за хмар по всій країні, але не буде захищати українців від похолодання: температура продовжить опускатися до нічних -1...-4 градусів. При цьому на сході і півдні буде трохи теплеее - від +7 до +9 градусів. Проте істотних опадів в четвер не передбачається, лише зрідка може крапати слабкий дощ.

У п'ятницю, 1 листопада, температура "замре" на рівні +5...+7 градусів вдень і -1...-4 градусів вночі. Перед вихідними західний вітер посилиться до 5-10 м/c на секунду, але штормових значень досягати не буде. У західних областях традиційно для наступного тижня буде холодніше, але вітер буде південно-західним, від чого зниження температури буде відчуватися не так сильно. Істотних опадів у першу п'ятницю листопада також не очікується.

Скріншоти: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на кінець жовтня та листопад з зимовими морозами і снігопадами. Крім того, синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом в Україні масово скасовували і переносили авіарейси через туман.