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26 октября 2019, суббота, 13:55 238
Общество 2019-10-26T13:55:14+03:00
Українські Новини
Последние теплые деньки: завтра в Украине местами потеплеет до +21, но туман не отступит

Последние теплые деньки: завтра в Украине местами потеплеет до +21, но туман не отступит

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Осень. Фото: zаk.depо.uа
Осень. Фото: zаk.depо.uа

27 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Гидрометеорологический центр прогнозирует улучшение синоптической ситуации в Украине 28-29 октября. 

Тм временем в некоторых городах Украины, по состоянию на 26 октября, обнаружены незначительные превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха

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