Последние теплые деньки: завтра в Украине местами потеплеет до +21, но туман не отступит

27 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+21 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+18 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+19 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов. Как сообщали Українські Новини, Гидрометеорологический центр прогнозирует улучшение синоптической ситуации в Украине 28-29 октября. Тм временем в некоторых городах Украины, по состоянию на 26 октября, обнаружены незначительные превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха.