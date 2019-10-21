Рекордные морозы с сильнейшими снегопадами: синоптики рассказали о погоде зимой

По долгосрочным прогнозам зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами - сильнейшими за 30 лет. Об этом сообщает "Украинская Климатическая Сеть" в Facebook.

По ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии к Украине - их принесут ветра из Сибири. Ориентировочно в конце января-февраля 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады.

Однако сами метеорологи говорят, что делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно, так как климат "расшатанный". Однако общие тенденции гласят, что зим "как в детстве" больше не будет. Они будут преимущественно теплыми, дождевыми и с волнами экстремальных морозов.

"Погода становится более экстремальной, и отклонения от норм значительно увеличивается. Если раньше нам погоду формировали преимущественно воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат, то сейчас все чаще к нам заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь так часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода", - говорит климатолог Светлана Краковская.

Отмечается, что такие сильные перепады - беда и для здоровья, и для городов (здания, дороги, коммуникации разрушаются значительно быстрее), и для сельского хозяйства. Тем более, что эти "скачки" обычно сопровождаются смерчами, шквалами и другими опасными явлениями.

Погода в Украине до конца октября. График: Метеопрогноз

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь.



Тем временем в Европе прогнозируют сильные морозы за последние 30 лет.