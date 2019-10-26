В Украине массово отменяли и переносили авиарейсы из-за тумана: какие права имеют пассажиры

Пассажиры у выхода на посадку в аэропорту. Фото: avianews.com

Пассажиры у выхода на посадку в аэропорту. Фото: avianews.com

В Украине уже неделю держаться сильные туманы, из-за которых в аэропортах массово отменяли, задерживали либо переносили рейсы тысяч пассажиров.

Поскольку плохая погода и туман в частности подпадают под категорию форм-мажоров, авиакомпании снимают с себя часть ответственности за сбой графика. И хоть авиаперевозчики не обязаны выплачивать пассажирам компенсацию за отмену рейсов, законами Украины предусмотрено ряд других мер, которые защищают права пассажиров, пишет Avianews.

Какие права имеет пассажир, если его рейс задержали, отменили или он был выполнен в другой аэропорт из-за тумана или другой плохой погоды?

Обратимся к действующим в Украине Правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Они утверждены приказом Госавиаслужбы №1239 от 28 ноября 2018 года и опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.

Посадка в другом аэропорту

Если самолет приземлился не в том аэропорту, который указан в расписании, например, воздушное судно ушло на запасной аэродром, авиаперевозчик должен доставить пассажира в указанный в билете аэропорт за свой счет.

Отмена рейса из-за плохой погоды

Если рейс был отменен из-за плохой погоды, пассажир получает право на возврат в течение 7 дней полной стоимости билета или неиспользованной части билета без штрафных санкций, если дальнейшая поездка не отвечает его потребностям.

Также пассажир может запросить переоформление вылета в конечный пункт при первой возможности или в более позднее время при наличии свободных мест.

В случае, если пассажир согласился на продолжение путешествия другим рейсом или другим маршрутом, авиакомпания обязана его обеспечить:

питанием и напитками в соответствии со временем ожидания нового рейса;

местом в отеле в случае, если пассажир вынужден ожидать вылета в течение как минимум одной ночи, и трансфером из аэропорта в отель и в обратном направлении;

возможностью совершить два телефонных звонка, отправить телекс-, факс-сообщение или сообщение электронной почтой при наличии технической возможности.

Задержка рейса из-за плохой погоды

Пассажир получает возможность отказаться от перелета и вернуть авиабилет без штрафных санкций, если длительность задержки превысит 5 часов.

Авиакомпания обязана покормить пассажира и предоставить ему напитки и возможность совершить два телефонных звонка, отправить телекс-, факс-сообщение или сообщение электронной почтой при наличии технической возможности если задержка вылета составила:

2 часа и больше для рейсов дальностью до 1500 км

3 часа и больше для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км

4 часа и больше для рейсов дальностью свыше 3500 км.

Если вылет рейса переносится на следующий день, авиакомпания обязана предоставить пассажиру проживание в отеле, питание и трансфер из аэропорта в отель и в обратном направлении.

Как сообщали Українськi Новини, 23 октября в связи с густым туманом аэропорт "Киев" отменил 4 рейса и перенаправил в международный аэропорт "Борисполь" 6 рейсов.

Кроме того, 23 октября из-за плохой погоды 2 рейса отменили в аэропорту "Одесса" и отправили 3 самолета на посадку в Киев, Бухарест (Румыния) и Кишинев (Молдова).

Тем временем в "Борисполе" массово отменяли и задерживали авиарейсы, но не из-за погоды