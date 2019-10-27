У центрі України температура підніметься до +18: прогноз погоди на завтра

28 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів. В той час, як в період з 28 по 29 жовтня в Україні очікується поліпшення синоптичної ситуації. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +8...+14 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +6...+11 градусів. У Моршині без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів. У Трускавці без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів. У Сваляві без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +14...+16 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+18 градусів. Як повідомляли Українські Новини, бабине літо, яке прийшло в Україну і протрималося майже весь жовтень, побило чотири температурні рекорди за місяць. Однак закінчення другого місяця осені очікується вже по-осінньому прохолодним. А в перших числах листопада очікуються морози і снігопади. Тим часом через скандал із забрудненим повітрям в Україні проведуть незалежні вимірювання.