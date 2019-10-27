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27 октября 2019, воскресенье, 12:16 21
Общество 2019-10-27T12:23:24+02:00
Українські Новини
Превышение уровня загрязнения атмосферного воздуха зафиксировано в пяти городах

Превышение уровня загрязнения атмосферного воздуха зафиксировано в пяти городах

Туман, Гидрометцентр, Смог, ГосЧС, загрязнение воздуха, Туман в Украине

По состоянию на утро 27 октября туманы в Украине не отступили, но значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. В то же время незначительное превышение предельно допустимых концентраций зафиксировано в Одессе, Днипре, Львове, Кривом Роге и Каменском.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГосЧС Украины не отмечает. На территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабму ветру, повышению температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ", - говорится в нем.

В ГосЧС также отметили, что синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

По прогнозам украинского Гидрометцентра в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 26 октября незначительное превышение допустимых концентраций наблюдалось в 4 городах.

Тем временем из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

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