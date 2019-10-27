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27 жовтня 2019, неділя, 13:28 184
Суспільство 2019-10-27T22:16:51+02:00
Українські Новини
Сором за президента, - Сенцов прокоментував візит Зеленського в Золоте

Сором за президента, - Сенцов прокоментував візит Зеленського в Золоте

Олег Сенцов, ООС, Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Золоте, Добровольці
Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Український режисер і активіст Олег Сенцов заявив, що йому соромно за президента, коментуючи візит Володимира Зеленського Золоте, де він нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

Про це Сенцов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапу з серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас все ще є своя країна", - написав Сенцов.

Як повідомляли Українські Новини, в Золотому Луганської області Зеленський вступив у перепалку з добровольцями через відведення зброї і протестів проти "формули Штайнмаєра".

Після чого Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого, заявивши, що розмова вийшла емоційною. У свою чергу добровольці записали відеозвернення, в якому заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого.

Тим часом штаб ООС заявив, що добровольці, які вступили в перепалку з Зеленським, перебувають в зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.

 

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