Сором за президента, - Сенцов прокоментував візит Зеленського в Золоте

Український режисер і активіст Олег Сенцов заявив, що йому соромно за президента, коментуючи візит Володимира Зеленського Золоте, де він нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

Про це Сенцов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапу з серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас все ще є своя країна", - написав Сенцов.

Як повідомляли Українські Новини, в Золотому Луганської області Зеленський вступив у перепалку з добровольцями через відведення зброї і протестів проти "формули Штайнмаєра".

Після чого Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого, заявивши, що розмова вийшла емоційною. У свою чергу добровольці записали відеозвернення, в якому заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого.

Тим часом штаб ООС заявив, що добровольці, які вступили в перепалку з Зеленським, перебувають в зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.