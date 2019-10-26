У Києві розпочався "Конопляний марш свободи": онлайн-трансляція

Сьогодні, 26 жовтня, в Києві в 12:00 почався "Конопляний марш свободи" за забезпечення доступу пацієнтів до медичного каннабісу, легалізацію якого президент Зеленський вважає несвоєчасною. Онлайн-трансляцію заходу проводить Громадське.

Збір учасників заходу відбувся о 12:00 біля будівлі Кабінету міністрів України. Учасники вирушать в урядовий квартал.

Вимогою організаторів маршу є врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного каннабісу.

"Конопляний марш свободи" в Києві

Наголошується, що частина учасників цьогорічної акції висловлювалися за декриміналізацію рекреаційного канабісу.

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Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" має намір врегулювати держконтроль за медичним каннабісом.

Раніше колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував перенесення канабісу, який хотіли легалізувати, з категорії наркотиків, обіг яких заборонений, у категорію речовин, оборот яких обмежений. За її словами, МОЗ двічі намагався внести зміни до зазначеної постанови, та двічі МВС блокувала прийняття цього рішення. Там пояснювали, що для віднесення канабісу до категорії з обмеженим обігом наркотиків нібито необхідні зміни в Кримінальний кодекс.