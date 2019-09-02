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02 сентября 2019, понедельник, 15:45 174
Кабмин 2019-09-02T16:30:02+03:00
Українські Новини
Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса

Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса

Ульяна Супрун.
Ульяна Супрун.

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал перенесение каннабиса, который хотели легализировать, из категории наркотиков, оборот которых запрещен, в категорию веществ, оборот которых ограничен, сообщают "Центральные новости".

"Мы в последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис стал доступным для пациентов. Все согласовали СБУ, МЭРТ, Минфин, мы… Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД", - сказала Супрун.

По ее словам, Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды МВД блокировало принятие этого решения. Там объясняли, что для отнесения каннабиса в категорию наркотиков с ограниченным оборотом якобы необходимы изменения в Уголовный кодекс.

"Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, так же, как другие наркотики, которые используются как лекарство, может контролироваться через Гослекслужбу. Поэтому можете поблагодарить господина Авакова за то, что нет медицинского каннабиса сейчас в Украине, доступного для пациентов", - утверждает Супрун.

Речь идет о постановлении Кабмина №770-2000-п об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Именно это постановление определяет, запрещен или разрешен с ограничениями оборот тех или иных наркотических веществ.

В марте петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 000 подписей.

Как сообщали Українські Новини, Супрун выступила за легализацию медецинского каннабиса.

Тем временем украинский Хельсинский союз поддержал легализацию использования конопли в медицинских целях.

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