На выходных в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинской марихуаны

На этих выходных, 26 октября, в центре Киева пройдет акция с требованием урегулировать законный доступ пациентов к медицинскому каннабису, легализацию которого Зеленский считает несвоевременной, под названием "Конопляный марш свободы". Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

Так, сообщается, что сбор участников мероприятия состоится в 12:00 возле здания Кабинета министров Украины. Затем участники отправятся в правительственный квартал.

"26 октября мы соберемся возле Кабинета министров и немного прогуляемся правительственным кварталом. Отправимся к ведомствам, где блокируется реализация стратегии государственной политики в отношении наркотиков, а интересы организованной преступности почему-то уважаются больше, чем конституционные права граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закончится проходка возле здания Верховной Рады. Окончание акции запланировано на 16:00.

Требованием организаторов марша является урегулирование законного доступа пациентов к медицинскому каннабису.

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