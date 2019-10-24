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24 октября 2019, четверг, 08:30 315
Общество 2019-10-24T08:30:02+03:00
Українські Новини
На выходных в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинской марихуаны

На выходных в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинской марихуаны

Конопля, Легализация марихуаны, Легализация марихуаны в Украине
Марихуана. Фото: pixabay
Марихуана. Фото: pixabay

На этих выходных, 26 октября, в центре Киева пройдет акция с требованием урегулировать законный доступ пациентов к медицинскому каннабису, легализацию которого Зеленский считает несвоевременной, под названием "Конопляный марш свободы". Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

Так, сообщается, что сбор участников мероприятия состоится в 12:00 возле здания Кабинета министров Украины. Затем участники отправятся в правительственный квартал.

"26 октября мы соберемся возле Кабинета министров и немного прогуляемся правительственным кварталом. Отправимся к ведомствам, где блокируется реализация стратегии государственной политики в отношении наркотиков, а интересы организованной преступности почему-то уважаются больше, чем конституционные права граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закончится проходка возле здания Верховной Рады. Окончание акции запланировано на 16:00.

Требованием организаторов марша является урегулирование законного доступа пациентов к медицинскому каннабису.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" намерена урегулировать госконтроль за медицинским каннабисом.

Ранее Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса.

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