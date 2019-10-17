"Слуга народа" намерена урегулировать госконтроль за медицинским каннабисом

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде намерена урегулировать контроль государства за использованием медицинского каннабиса.

Об этом сказал на брифинге председатель фракции Давид Арахамия, передают Українські Новини.

"Много людей путают легализацию обычного курения канабиса с медицинским использованием, когда речь не о каннабисе, а о каннабиоидных препаратах – масла, мази и т. д. Мы говорим о медицинском использовании с очень высоким уровнем контроля государства. Мы вместе с инициативной группой готовили саму систему контроля государства, и она намного сложнее, чем контроль опиоидных препаратов. Но это нужно сделать и мы не должны этому препятствовать, и даже замедлять, так как в Украине почти 2 млн людей, которые чувствуют боль", - сказал он.

По словам Арахамии, легализация медицинского каннабиса - позитивная инициатива, так как данная проблема касается как онкобольных, детей с детским церебральным параличом (ДЦП), так и ветеранов войны, которые имеют синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

С данной инициативой выступило также Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Министерство по делам ветеранов готово к внедрению такого опыта, проведению исследований влияния медицинского каннабиса на посттравматическое стрессовое расстройство в формате наших медико-диагностических лечебных центров. Также мы хотим поддержать людей, болеющих онкологией", - сказал на брифинге первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает несворевременной легализацию медицинской марихуаны.

Ранее Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в государстве, в том числе короткоствольного, и права на его применение в целях защиты заявил, что считает легализацию преждевременной.