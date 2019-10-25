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25 жовтня 2019, пʼятниця, 20:17 10
Судова влада 2019-10-25T23:00:03+03:00
Українські Новини
Микитась вийшов з СІЗО

Микитась вийшов з СІЗО

Максим Микитась, сізо, Внесення застави, застава
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, вийшов із СІЗО.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Микитась вийшов із СІЗО. Вже п'є будинку чай і носить електронний браслет", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, друзі і родичі колишнього депутата Микитася внесли за нього заставу в сумі 80 млн гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Микитася до 14 листопада з заставою в розмірі 80 млн гривень. Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) акцентував, що матеріали "прослушки" свідчать про спроби Микитася перешкоджати розслідуванню, використовуючи свої зв'язки.

До цього Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Максима Микитася.

Також 24 вересня Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві. У липні цього року народний обранець увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині. Тоді ДБР зареєструвало провадження за фактом хуліганських дій.

 

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