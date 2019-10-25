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25 жовтня 2019, пʼятниця, 13:47 10
Силові структури 2019-10-25T15:45:02+03:00
Українські Новини
Екс-"начальника штабу дивізіону" "ДНР" затримали на кордоні з Росією

Екс-"начальника штабу дивізіону" "ДНР" затримали на кордоні з Росією

Затримання бойовиків, бойовик

Правоохоронці затримали колишнього начальника штабу дивізіону" так званої "Донецької народної республіки" на кордоні з Росією.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Члена незаконних збройних формувань затримали у пункті пропуску "Мілове", що на кордоні з Росією військовослужбовці Луганського прикордонного загону", - сказано в ньому.

49-річний уродженець Маріуполя закінчив вище артилерійське училище в Коломенському. У 2014 році брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого "ополчення" в Слов'янську, а саме - здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння.

Згодом у складі "1-ї Слов'янської механізованої бригади ДНР" брав участь у посаді "старшого офіцера батареї" в так званій "обороні Сніжного" проти Збройних сил, здійснював організацію системи вогню, в тому числі в боях в районі Савур-Могили.

З 2015 до 2017 проходив службу на посаді заступника начальника відділення артилерії "5-ї механізованої бригади ДНР" в Макіївці і Докучаєвську Донецької області.

За словами чоловіка встановлено, що на територію України він дотримувався, оскільки розчарувався в суспільно-політичній ситуації на непідконтрольної української влади території Донецької і Луганської областей.При огляді особистих речей правоохоронці виявили "посвідчення особи" міністерства оборони ДНР, а також виписку з так званого "наказу міністерства оборони ДНР про присвоєння йому військового звання "капітан".

Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка було передано представникам Служби безпеки України для прийняття подальшого правового рішення.

Держприкордонслужби оприлюднила відеозапис із показаннями затриманого, в ході якого він називає себе колишнім "начальником штабу дивізіону" ДНР.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі затримали бойовика "ДНР", який брав участь у захопленні Слов'янська.

Також поліція викликає на допит італійця, який воював на Донбасі проти України. Диверсанта затримали при спробі проникнути в тил українських військ під Донецьком.

Раніше співробітники СБУ затримали бойовика батальйону "Патріот" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в Донецькій області.

 

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