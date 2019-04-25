Диверсанта задержали при попытке проникнуть в тыл украинских войск под Донецком

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали диверсанта при попытке проникнуть в тыл украинских войск для подготовки и проведения диверсий на военных объектах в районе села Новомихайловка Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.\r\n"На Донбассе обнаружен очередной "неудачник-диверсант" вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.\r\nВ сообщении указано, что 24 апреля в районе ответственности отдельной механизированной бригады, выполняющей задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток", военнослужащие ООС задержали боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований противника.\r\nПо данным ведомства, задержан житель Донецка 1977 года рождения, с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса вражеских войск.\r\nВо время допроса боевика было установлено, что задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе села Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах.\r\nБоевик собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, системе их защиты и охраны.\r\nЗадержанный предоставляет необходимую информацию Объединенным силам.Ведутся следственные действия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сотрудники СБУ задержали боевика батальона "Патриот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области.\r\n17 апреля задержали наемницу "ДНР". Ранее пограничники задержали диверсанта по прозвищу "Домовой" на админгранице с Крымом.\r\n23 марта СБУ задержала боевика ДНР в Харькове.\r\nРанее на Донбассе задержали боевика "ЛНР", заявившего о желании перейти на сторону Украины.