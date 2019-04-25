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25 апреля 2019, четверг, 12:27 1770
Силовые структуры 2019-04-25T12:32:14+03:00
Українські Новини
Диверсанта задержали при попытке проникнуть в тыл украинских войск под Донецком

Диверсанта задержали при попытке проникнуть в тыл украинских войск под Донецком

Задержание диверсанта. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Задержание диверсанта. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали диверсанта при попытке проникнуть в тыл украинских войск для подготовки и проведения диверсий на военных объектах в районе села Новомихайловка Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

"На Донбассе обнаружен очередной "неудачник-диверсант" вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

В сообщении указано, что 24 апреля в районе ответственности отдельной механизированной бригады, выполняющей задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток", военнослужащие ООС задержали боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований противника.

По данным ведомства, задержан житель Донецка 1977 года рождения, с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса вражеских войск.

Во время допроса боевика было установлено, что задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе села Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах.

Боевик собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, системе их защиты и охраны.

Задержанный предоставляет необходимую информацию Объединенным силам.

Ведутся следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники СБУ задержали боевика батальона "Патриот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области.

17 апреля задержали наемницу "ДНР". Ранее пограничники задержали диверсанта по прозвищу "Домовой" на админгранице с Крымом.

23 марта СБУ задержала боевика ДНР в Харькове.

Ранее на Донбассе задержали боевика "ЛНР", заявившего о желании перейти на сторону Украины.

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