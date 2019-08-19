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19 августа 2019, понедельник, 19:37 57 Дополнено
Силовые структуры 2019-08-19T19:38:39+03:00
Українські Новини
В Запорожье задержали боевика "ДНР", который участвовал в захвате Славянска

В Запорожье задержали боевика "ДНР", который участвовал в захвате Славянска

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье бывшего боевика подразделения "Боевые коты" мотострелковой бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Шахтерска, который находился на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден из тюрьмы с условием присоединения к незаконным вооруженным формированиям боевиков.

В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством гражданина России, экс-"министра обороны" "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным силам Украины.

"Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение "Боевые коты" 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции "ДНР". Установлено, что в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области боевика обвинили в разбое и он был объявлен в розыск так называемыми правоохранительными органами "ДНР". В конце июля 2019 года злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион в начале боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания", - сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористических формирований) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

(дополнено сообщением прокуратуры)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, подозреваемый после выезда из временно оккупированных территорий проживал в Ореховском районе области, где его задержали в понедельник, 19 августа.

По данным правоохранителей, мужчина 12 апреля 2014 года участвовал в захвате Славянска Донецкой области, впоследствии содействовал удержанию этого города боевиками.

В дальнейшем он на стороне боевиков участвовал в боевых действиях в районе донецкого аэропорта против Вооруженных сил Украины.

Во время санкционированного обыска по его месту жительства подозреваемого нашли удостоверение пулеметчика 7-й Славянской обособленной мотострелковой бригады 2-го батальона "министерства обороны" ДНР, а также сим-карту оператора "Феникс", который предоставляет услуги мобильной связи на территории России и временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, полиция вызывает на допрос итальянца, воевавшего на Донбассе против Украины. Диверсанта задержали при попытке проникнуть в тыл украинских войск под Донецком.

Ранее сотрудники СБУ задержали боевика батальона "Патриот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области.

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