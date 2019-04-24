СБУ задержала боевика "ДНР" по кличке "Патриот"

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали боевика батальона "Патриот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.\r\nОперативники установили, что житель города Константиновка Донецкой области весной 2014 года присоединился к террористической группировке самопровозглашенной "ДНР" "Охотник", после чего охранял захваченные террористами здания и склады, а также дежурил на блокпостах.\r\nПосле восстановления в городе украинской власти летом 2014 года боевик выехал в Россию.\r\nВ 2016 году он прибыл в временно оккупированный Донецк, где был стрелком в батальоне "Патриот" так называемой "Республиканской гвардии ДНР".\r\nОн активно участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Пески.\r\nНа данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.\r\nСледственно-оперативные действия продолжаются.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=k2ePJ7XlDi4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 апреля задержали наемницу "ДНР". Ранее пограничники задержали диверсанта по прозвищу "Домовой" на админгранице с Крымом.\r\n23 марта СБУ задержала боевика ДНР в Харькове.\r\nРанее на Донбассе задержали боевика "ЛНР", заявившего о желании перейти на сторону Украины.