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24 апреля 2019, среда, 19:40 81
Силовые структуры 2019-04-24T19:41:50+03:00
Українські Новини
СБУ задержала боевика "ДНР" по кличке "Патриот"

СБУ задержала боевика "ДНР" по кличке "Патриот"

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали боевика батальона "Патриот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Оперативники установили, что житель города Константиновка Донецкой области весной 2014 года присоединился к террористической группировке самопровозглашенной "ДНР" "Охотник", после чего охранял захваченные террористами здания и склады, а также дежурил на блокпостах.

После восстановления в городе украинской власти летом 2014 года боевик выехал в Россию.

В 2016 году он прибыл в временно оккупированный Донецк, где был стрелком в батальоне "Патриот" так называемой "Республиканской гвардии ДНР".

Он активно участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Пески.

На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, 17 апреля задержали наемницу "ДНР". Ранее пограничники задержали диверсанта по прозвищу "Домовой" на админгранице с Крымом.

23 марта СБУ задержала боевика ДНР в Харькове.

Ранее на Донбассе задержали боевика "ЛНР", заявившего о желании перейти на сторону Украины.

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